Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: снижение ключевой ставки ЦБ РФ постепенно выведет рубль к равновесному курсу

Экономика и бизнес
27 апреля, 11:18 UTC+3

Вице-премьер подчеркнул, что данный вопрос находится в компетенции Банка России и он не может говорить когда и какими темпами это надо делать

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ постепенно выведет рубль к равновесному курсу. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Насчет того, надо ли что-то делать (для ослабления курса рубля - прим. ТАСС), я думаю, что ЦБ и экономический блок правительства в любом случае этим вопросом занимается. Во-вторых, ситуация будет выправляться по мере того, как ЦБ будет принимать решение по снижению ключевой ставки. Это полностью в компетенции ЦБ, поэтому я не говорю, когда и какими темпами это надо делать. Но думаю, что курс будет находить равновесие постепенно при снижении ключевой ставки", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
2
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу Барышникову
5
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Захарова предложила символ восстановления отношений между РФ и США
Темы дня
Загрузка...
Реклама