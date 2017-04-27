Дворкович: снижение ключевой ставки ЦБ РФ постепенно выведет рубль к равновесному курсу

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ постепенно выведет рубль к равновесному курсу. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Насчет того, надо ли что-то делать (для ослабления курса рубля - прим. ТАСС), я думаю, что ЦБ и экономический блок правительства в любом случае этим вопросом занимается. Во-вторых, ситуация будет выправляться по мере того, как ЦБ будет принимать решение по снижению ключевой ставки. Это полностью в компетенции ЦБ, поэтому я не говорю, когда и какими темпами это надо делать. Но думаю, что курс будет находить равновесие постепенно при снижении ключевой ставки", - сказал он.