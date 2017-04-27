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PGNiG подала жалобу на "Газпром" в ЕК из-за возможного нарушения антимонопольного права

Экономика и бизнес
27 апреля, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В жалобе польской компании утверждается, что "Газпром" нарушает антимонопольное право ЕС, в частности, несправедливой ценовой политикой в отношении PGNiG

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Польская PGNiG в начале 2017 года подала в Европейскую комиссию жалобу в связи с предполагаемым нарушением "Газпромом" и его дочерней организации "Газпром экспорт" антимонопольного права, говорится в отчете газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"В этой жалобе PGNiG утверждает, что "Газпром" нарушает антимонопольное право ЕС путем несправедливой ценовой политики в отношении PGNiG, воспрепятствования трансграничной торговле газом, "контрактного связывания", - говорится в документе.

Еврокомиссия зарегистрировала дело на основании этой жалобы. "Газпром" поясняет, что возбуждение дела не является началом формальной стадии расследования и не означает признания "Газпром" виновным в нарушении антимонопольного права ЕС. "На данный момент невозможно оценить потенциальное негативное воздействие проводимого расследования на деятельность "Газпрома" в Европе и на финансовое положение "Газпрома" в целом", - отмечается в отчете.

PGNiG - государственная нефтегазовая компания Польши, занимающаяся добычей природного газа и нефти, а также хранением и продажей.

Ранее представитель правительства Польши по энергетическим вопросам Петр Наимский заявлял, что Польша не намерена в будущем продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставки газа, который истекает в 2022 году. Предполагается, что после этой даты российский газ сможет только дополнять объемы других экспортеров в том случае, если закупать топливо в РФ будет выгодно с точки зрения цены и других условий, отмечал он.

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