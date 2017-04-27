"Газпром" планирует начать укладку "Турецкого потока" летом

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Газпром" планирует начать укладку труб первой нитки газопровода "Турецкий поток" летом текущего года, говорится в материалах российского газового холдинга.
Ранее "Газпром" создал филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле для реализации проекта и координации работ по проекту газопровода "Турецкий поток" в Турции. Как сообщал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, таким образом, созданы все условия для начала морской укладки газопровода. "Газпром" планирует завершить строительство двух ниток "Турецкого потока" к концу 2019 г.
По данным на конец марта, на российском участке было завершено бурение первого микротоннеля, второй микротоннель был готов на 98,5%.
Российский участок берегового примыкания газопровода "Турецкий поток" образуют крутые скалистые утесы, возвышающиеся вдоль узкого морского побережья. Для пересечения прибрежной полосы инженеры разработали техническое решение, которое называется микротоннелирование, - этот способ позволяет обеспечить укладку газопровода без проведения строительных работ на поверхности побережья. После завершения котлованы засыпаются извлеченным из них грунтом и рекультивируются. После окончания строительства нитки газопровода, пролегая глубоко под землей, будут незаметны для местных жителей.
В феврале 2017 г. South Stream Transport B.V. (входит в "Газпром") заключила с компанией Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода "Турецкий поток". 8 декабря 2016 г. "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока".
Как сообщалось ранее, инвестиции "Газпрома" в проект "Турецкий поток" в 2017 г. составят 41,92 млрд руб. против 23,507 млрд руб. в прошлом году.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 млрд евро.
10 октября 2016 г. Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V. (100% дочернее общество "Газпрома).