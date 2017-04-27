ЦБ: объем пенсионных накоплений и резервов НПФ в 2016 году вырос на 19%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объем пенсионных накоплений и резервов негосударственных пенсионных фондов по итогам 2016 года увеличился на 19%, до 3,2 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

"Прирост средств в негосударственных пенсионных фондах был обеспечен прежде всего увеличением объема пенсионных накоплений на 407,5 млрд рублей. Отношение суммарного пенсионного портфеля НПФ к ВВП выросло до 3,7% (+0,4 п.п.)", - говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, более 3,9 млн человек перешли из Пенсионного фонда России в НПФ, что позволило привлечь дополнительные средства в фонды в объеме 259 млрд рублей.