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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Экономика и бизнес
27 апреля, 14:56 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято в четверг по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте финансового регулятора.

Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

При этом ЕЦБ напомнил о том, что объем ежемесячного выкупа активов с апреля по декабрь 2017 г. составит €60 млрд против €80 млрд в марте текущего года.

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