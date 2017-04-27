ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято в четверг по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте финансового регулятора.
Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.
При этом ЕЦБ напомнил о том, что объем ежемесячного выкупа активов с апреля по декабрь 2017 г. составит €60 млрд против €80 млрд в марте текущего года.