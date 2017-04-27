Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с 28 марта 2017 г.

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,3% и составила $50,78 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $51 за баррель 28 марта 2017 г.
При этом котировки валют на Московской бирже не отреагировали на падение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 15:05 вырос на 10 копеек - до 57,01 руб., а евро упал на 27 копеек, до 62,07 руб.