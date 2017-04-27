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В Госдуму внесен законопроект о налоговых льготах для внутреннего туризма

Экономика и бизнес
27 апреля, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля /ТАСС

Речь идет о затратах работодателей на организацию отдыха сотрудников на территории России

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МОСКВА, 27 апреля /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации во главе с Валерием Рязанским внесла в Госдуму законопроект, предлагающий снизить налог на прибыль для работодателей в случае, если они покупают своим сотрудникам путевки на отечественные курорты. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается исключить из состава расходов работодателей, не учитываемых при налогообложении прибыли, расходы по оплате отдыха и путешествий своих работников. Речь идет о затратах, понесенных на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации по договору о реализации туристского продукта, заключенному им с туроператором или турагентом в пользу работников. Это будет касаться оплаты путевок как для работников, так и для членов их семей - супругов, несовершеннолетних детей и детей-студентов до 24 лет.

Расходы работодателя предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации, но не более 50 тыс. руб. в совокупности за налоговый период за каждого члена семьи работника. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, работодатели получают дополнительный механизм равномерного распределения отпусков работников в течение календарного года, оплачивая работнику путевку в соответствующее время, в частности, в "несезон". Кроме того, будет оказана поддержка туристской отрасли, которая позволит "не закрывать предприятия в сфере туризма в период традиционного спада посещаемости".

"Подобные расходы являются для работодателей экономически обоснованными, поскольку повышают престиж работодателя, что позволяет как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально незащищенным работникам, например многодетным, имеющим малолетних детей и т.п.", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ поддержало законопроект, при этом в отзыве кабмина указывается, что расходы работодателя на турпутевки "в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медицинских услуг не должны превышать 6% от расходов на оплату труда".

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