Чистый убыток "Автоваза" по МСФО в I квартале сократился в 2,2 раза

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" в I квартале 2017 г. сократил чистый убыток по МСФО в 3,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. - до 2,791 млрд руб., следует из отчета автоконцерна.

Выручка от реализации увеличилась на 19,7% - до 45,983 млрд руб.

Себестоимость реализации выросла на 8,4% в годовом выражении, составив 43,787 млрд руб. Валовая прибыль достигла 2,196 млрд руб. против убытка в размере 1,994 млрд руб. в I квартале 2016 г.

Операционный убыток уменьшился на 84% и составил 1 млрд руб. в годовом выражении. В компании отметили, что часть улучшений финансовых результатов связана с разовыми эффектами, такими, как переоценка резервов.

Ранее сообщалось, что чистый убыток "АвтоВАЗа" по РСБУ по итогам I квартала 2017 г. сократился в 2,2 раза и составил 4,016 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 20,7%, до 48,188 млрд руб.