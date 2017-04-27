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Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в Крым

Экономика и бизнес
27 апреля, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Ведомство выступило с предложением ввести коэффициент 1,1203

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© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минэнерго предлагает скорректировать порядок расчета ставки тарифа на передачу электроэнергии по сетям "ФСК ЕЭС" после завершения строительства и регистрации права собственности РФ на объекты энергомоста из России в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"После завершения строительства и регистрации права собственности РФ на объекты энергомоста планируется их передача ПАО "ФСК ЕЭС". В этой связи назрела необходимость внести корректировки в порядок расчета ставки тарифа. В частности, Минэнерго России выступило с предложением ввести коэффициент 1,1203", - говорится в материалах министерства.

В настоящее время ФСК осуществляет предэксплуатационное обслуживание объектов энергомоста из Краснодарского края в Крым, а также покупку электроэнергии и мощности для компенсации потерь на объектах энергомоста.

Порядок расчета ставки тарифа на передачу электроэнергии по сетям ФСК предусматривает применение коэффициента, отражающего соотношение потерь в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС, которой управляет ФСК) за предшествующие два года. Сейчас единая ставка составляет 319 рублей за МВт в час.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минэнерго и сетевом комплексе сообщала, что гуманитарные поставки электроэнергии из России в ЛНР будут списаны на потери ФСК. Рост потерь ФСК впоследствии компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа.

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