Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в Крым

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Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в КрымЭкономика и бизнес 27 апреля, 21:19
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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минэнерго предлагает скорректировать порядок расчета ставки тарифа на передачу электроэнергии по сетям "ФСК ЕЭС" после завершения строительства и регистрации права собственности РФ на объекты энергомоста из России в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"После завершения строительства и регистрации права собственности РФ на объекты энергомоста планируется их передача ПАО "ФСК ЕЭС". В этой связи назрела необходимость внести корректировки в порядок расчета ставки тарифа. В частности, Минэнерго России выступило с предложением ввести коэффициент 1,1203", - говорится в материалах министерства.
В настоящее время ФСК осуществляет предэксплуатационное обслуживание объектов энергомоста из Краснодарского края в Крым, а также покупку электроэнергии и мощности для компенсации потерь на объектах энергомоста.
Порядок расчета ставки тарифа на передачу электроэнергии по сетям ФСК предусматривает применение коэффициента, отражающего соотношение потерь в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС, которой управляет ФСК) за предшествующие два года. Сейчас единая ставка составляет 319 рублей за МВт в час.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минэнерго и сетевом комплексе сообщала, что гуманитарные поставки электроэнергии из России в ЛНР будут списаны на потери ФСК. Рост потерь ФСК впоследствии компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа.