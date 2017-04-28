Группа "Сафмар" предложила выкупить у миноритариев "М.Видео" акции за $7 за бумагу

КДК РФС оштрафовал тренера Семина на 30 тысяч рублей и условно отстранил на один матчСпорт 28 апреля, 12:04
Хорнер: "Ред Булл" сохраняет Квята в своей системе, потому что верит в его возможностиСпорт 28 апреля, 12:01
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизацииНовости Урала 28 апреля, 11:57
Демченко: ФССР продолжит в олимпийском сезоне сотрудничество с тренером ПлайкнеромСпорт 28 апреля, 11:49
В конце 2017 года в продаже появятся биоразлагаемые беговые кроссовкиСоциальная ответственность 28 апреля, 11:35
ВДВ РФ в течение двух лет получат новый самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1"Армия и ОПК 28 апреля, 11:34
Пластиковые отходы могут быть уничтожены гусеницамиСоциальная ответственность 28 апреля, 11:29
Проблемы с мотором возникли на машине Сироткина в первой практике Гран-при РоссииСпорт 28 апреля, 11:27
Новосибирский госуниверситет посетила официальная делегация Генконсульства КНРНовости партнеров 28 апреля, 11:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Группа "Сафмар" направила миноритарным акционерам "М.Видео" оферту о приобретении акций компании. Цена за акцию составит $7, сообщает пресс-служба группы.
Заявки миноритариев будут собираться в течение 71 дня с момента получения оферты.
В декабре 2016 года "М.Видео" сообщило, что мажоритарный акционер торговой сети Александр Тынкован и партнеры договорились о продаже 57,7% акций компании группе "Сафмар" Михаила Гуцериева. Цена за акцию составит $7.
Предполагается, что в рамках сделки "Сафмар" приобретет 100% акций инвестиционной компании Svece ltd, которая владеет 57,7% акций "М.Видео". При этом достигнута договоренность о том, что "Сафмар" сделает добровольное предложение о приобретении акций "М.Видео" у его миноритарных акционеров.
13 марта ФАС сообщила, что одобрила ходатайство "Сафмар" о покупке "М.Видео". Условием сделки является "антиконкурентное предписание", однако его детали не разглашаются. Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров пояснял ТАСС, что обычно в подобных случаях предписание выдается для сохранения конкуренции и предполагает продажу или сдачу в аренду части магазинов в регионах, где доля компании в случае объединения превышает 50%.