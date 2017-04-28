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Группа "Сафмар" предложила выкупить у миноритариев "М.Видео" акции за $7 за бумагу

Экономика и бизнес
28 апреля, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Миноритарии должны направить свои заявки в течение 71 дня

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Группа "Сафмар" направила миноритарным акционерам "М.Видео" оферту о приобретении акций компании. Цена за акцию составит $7, сообщает пресс-служба группы.

Заявки миноритариев будут собираться в течение 71 дня с момента получения оферты.

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В декабре 2016 года "М.Видео" сообщило, что мажоритарный акционер торговой сети Александр Тынкован и партнеры договорились о продаже 57,7% акций компании группе "Сафмар" Михаила Гуцериева. Цена за акцию составит $7.

Предполагается, что в рамках сделки "Сафмар" приобретет 100% акций инвестиционной компании Svece ltd, которая владеет 57,7% акций "М.Видео". При этом достигнута договоренность о том, что "Сафмар" сделает добровольное предложение о приобретении акций "М.Видео" у его миноритарных акционеров.

13 марта ФАС сообщила, что одобрила ходатайство "Сафмар" о покупке "М.Видео". Условием сделки является "антиконкурентное предписание", однако его детали не разглашаются. Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров пояснял ТАСС, что обычно в подобных случаях предписание выдается для сохранения конкуренции и предполагает продажу или сдачу в аренду части магазинов в регионах, где доля компании в случае объединения превышает 50%.

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