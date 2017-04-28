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Россия вышла на уровень сокращения нефтедобычи в 300 тыс. баррелей

Экономика и бизнес
28 апреля, 10:21 UTC+3

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, "на вчерашний день было около 298 тысяч баррелей"

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия достигла уровня сокращения добычи нефти в 300 тысяч баррелей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На вчерашний день было около 298 тысяч баррелей. Можно сказать, что вышли на 300 (тыс. баррелей), - сказал министр.

Страны ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в картель, обязались в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. Всего по условиям сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти Россия должна снизить добычу на 2,7% к уровню октября прошлого года или на 300 тыс. баррелей в сутки.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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