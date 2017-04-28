Роспатент: стратегия по интеллектуальной собственности решит ряд экономических проблем

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Сеславинская/. Отсутствие единого стратегического документа по развитию в России сферы интеллектуальной собственности может привести к экономическим потерям, а также усложнить выход компаний на зарубежные рынки. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.
"Отсутствие стратегии (развития сферы интеллектуальной собственности - прим. ТАСС) говорит о неразвитом секторе правовой охраны, а он ведет к существенным экономическим потерям нашей экономики. Вопрос не только и не столько в числе заявок, сколько в том, что они не переводят интеллектуальный капитал человека в капитал организации. Это существенно увеличивает риски для ведения и без того рискованного технологического бизнеса, особенно при выходе на экспорт", - сказал Ивлиев. "Также трансфер технологий из России для других стран является более дешевым, чем мог бы быть", - добавил он.
По словам Ивлиева, стратегия, к созданию которой призывает ведомство, позволит возродить культуру и практику патентных исследований, закрепить технические стандарты, необходимые для формирования новых рынков, сделать планирование НИОКР эффективным.
Единая стратегия позволит проводить согласованную политику в сфере охраны интеллектуальной собственности на всех уровнях власти - муниципалитеты, региональный и федеральные власти - и в отношении всех заинтересованных субъектов - от бизнеса до вузов. "Это позволит гораздо быстрее откликаться на запросы, существующие в данной сфере, и создавать необходимые условия для коммерциализации ИС (интеллектуальной собственности), чтобы она заработала как дополнительный актив экономики в полную силу", - отметил глава Роспатента.
По его словам, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) рекомендует принимать подобные стратегии для развития сферы интеллектуальной собственности в отдельной стране.