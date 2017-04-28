"ВКонтакте" ввела подписку на прослушивание музыки без рекламы

Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 28 апреля, 16:37
Рабочая группа МПК представит новый доклад по России на майском исполкоме организацииСпорт 28 апреля, 16:35
Сборы слушателей военных кафедр гражданских вузов будут проходить по единой схемеАрмия и ОПК 28 апреля, 16:32
"ВКонтакте" ввела подписку на прослушивание музыки без рекламыЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:15
Инфантино: ФИФА продолжит помогать США и другим странам в расследовании дел о коррупцииСпорт 28 апреля, 16:11
Ориентир на внешние рынки: как гендиректор "Русской механики" организовывает экспортЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:11
Советник "Ред Булл" Марко не видит причин, по которым Квят может покинуть "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 16:08
Гвардиола назван L’Equipe лучшим футбольным тренером современности, Луческу - 35-йСпорт 28 апреля, 16:03
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска ЯценюкаПроисшествия 28 апреля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Соцсеть "ВКонтакте" ввела платную возможность отказаться от рекламы при прослушивании музыки, рассказала ТАСС представитель пресс-службы Mail.ru Group (владеет соцсетью).
Подписка будет стоить 149 руб. в месяц и распространяться на "ВКонтакте", "Одноклассники" и платформу Boom (приложение United Media Agency). Прослушивание музыки без рекламы возможно в режиме онлайн в соцсетях, в приложении Boom (также в режиме офлайн).
В компании подчеркнули, что сервис бесплатного прослушивания музыки по-прежнему остается, подписка предусматривает лишь отказ от рекламы.
Осенью прошлого года Mail.ru Group и UMA, а также агентство цифровых прав Merlin Network, подписали лицензионное соглашение, согласно которому аудио- и видеоконтент членов агентства Merlin будет представлен в социальной сети.
Ранее "ВКонтакте" и UMA договорились о партнерстве с тремя лидирующими международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment.