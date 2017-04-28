Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"ВКонтакте" ввела подписку на прослушивание музыки без рекламы

Экономика и бизнес
28 апреля, 16:15 UTC+3

Сервис будет стоить 149 руб. в месяц и будет работать также в "Одноклассниках" и на платформе Boom

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Соцсеть "ВКонтакте" ввела платную возможность отказаться от рекламы при прослушивании музыки, рассказала ТАСС представитель пресс-службы Mail.ru Group (владеет соцсетью).

Подписка будет стоить 149 руб. в месяц и распространяться на "ВКонтакте", "Одноклассники" и платформу Boom (приложение United Media Agency). Прослушивание музыки без рекламы возможно в режиме онлайн в соцсетях, в приложении Boom (также в режиме офлайн).

В компании подчеркнули, что сервис бесплатного прослушивания музыки по-прежнему остается, подписка предусматривает лишь отказ от рекламы.

Осенью прошлого года Mail.ru Group и UMA, а также агентство цифровых прав Merlin Network, подписали лицензионное соглашение, согласно которому аудио- и видеоконтент членов агентства Merlin будет представлен в социальной сети.

Ранее "ВКонтакте" и UMA договорились о партнерстве с тремя лидирующими международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
3
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
4
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
5
В Иркутской области сгорела деревня из 86 домов
6
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
7
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
Темы дня
Загрузка...
Реклама