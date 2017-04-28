"ВКонтакте" ввела подписку на прослушивание музыки без рекламы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Соцсеть "ВКонтакте" ввела платную возможность отказаться от рекламы при прослушивании музыки, рассказала ТАСС представитель пресс-службы Mail.ru Group (владеет соцсетью).

Подписка будет стоить 149 руб. в месяц и распространяться на "ВКонтакте", "Одноклассники" и платформу Boom (приложение United Media Agency). Прослушивание музыки без рекламы возможно в режиме онлайн в соцсетях, в приложении Boom (также в режиме офлайн).

В компании подчеркнули, что сервис бесплатного прослушивания музыки по-прежнему остается, подписка предусматривает лишь отказ от рекламы.

Осенью прошлого года Mail.ru Group и UMA, а также агентство цифровых прав Merlin Network, подписали лицензионное соглашение, согласно которому аудио- и видеоконтент членов агентства Merlin будет представлен в социальной сети.

Ранее "ВКонтакте" и UMA договорились о партнерстве с тремя лидирующими международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment.