Группа "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% "М.Видео"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Группа "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% акций "М.Видео", принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам, говорится в совместном релизе компаний.

"Группа "Сафмар" объявляет о закрытии сделки по покупке доли Александра Тынкована и его партнеров в "М.Видео" и консолидации своих розничных активов на базе ПАО "М.Видео", в будущем "Сафмар ритейл", - говорится в сообщении.