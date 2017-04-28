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Группа "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% "М.Видео"

Экономика и бизнес
28 апреля, 17:54 UTC+3

Как следует из совместного пресс-релиза компаний, группа "Сафмар" планирует в будущем консолидировать свои розничные активы на базе ПАО "М.Видео"

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Группа "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% акций "М.Видео", принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам, говорится в совместном релизе компаний.

"Группа "Сафмар" объявляет о закрытии сделки по покупке доли Александра Тынкована и его партнеров в "М.Видео" и консолидации своих розничных активов на базе ПАО "М.Видео", в будущем "Сафмар ритейл", - говорится в сообщении.

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