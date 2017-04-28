Глава ФСО Кочнев заработал в 2016 году 8,5 млн рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в 2016 году заработал 8,5 млн руб. Такие сведения содержатся в декларации о доходах руководителя Службы, опубликованной на официальном сайте ФСО.

Кочнев впервые подавал декларацию в качестве главы ФСО, поскольку был назначен на этот пост в мае 2016, сменив Евгения Мурова.

В 2015 году, когда Кочнев являлся заместителем директора ФСО - руководителем Службы безопасности президента РФ, он заработал около 3,3 млн руб.