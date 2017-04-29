РФ и АБИИ обсуждают инвестиции в строительство трассы "Меридиан"

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Россия и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обсуждают инвестиции в строительство автомобильной магистрали "Меридиан", которая должна соединить Европу и Китай. Об этом сообщил в субботу журналистам вице-президент АБИИ Дэнни Александер.

"Стороны продолжают обсуждать проект", - сказал он.

Ранее на заседании Российско-китайского комитета предпринимателей первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что Москва планирует обсудить с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций возможность выделения средств для осуществления проекта "Меридиан".

По данным Росавтодора, трасса "Меридиан" протяженностью 8445 км должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит около 2000 км. Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с 4-полосным движением, ее строительство планируют завершить к 2020 году.