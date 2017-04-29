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Иран готов поддержать продление сделки по сокращению нефтедобычи

Экономика и бизнес
29 апреля, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Министр нефти страны также сообщил, что Тегеран придерживается предписанного ему соглашением объема добычи и в настоящее время этот уровень близок к 3,8 млн баррелей в сутки

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Тегеран готов поддержать продление сделки по сокращению добычи нефти для стран ОПЕК и вне картеля. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, пишет в субботу агентство Shana.

"Если все страны ОПЕК или их большинство поддержат это решение... мы также поддержим его", - приводит агентство слова Зангане.

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© AP Photo/Hasan Jamali

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Министр отметил, что в настоящее время уровень добычи нефти в Иране близок к 3,8 млн баррелей в сутки, подчеркнув, что страна придерживается предписанного ему соглашением объема добычи.

Говоря о разработке нефтяных и газовых месторождений страны, министр сообщил, что государство ведет переговоры с крупнейшими мировыми нефтяными и энергетическими компаниями.

"Мы ведем серьезные переговоры с Total, такими международными компаниями, как "Лукойл" и Pertamina, а также многими другими иностранными компаниями", - добавил министр. По его словам, для достижения каких-либо договоренностей потребуется время, однако переговоры идут успешно.

В конце ноября 2016 года члены ОПЕК приняли в Вене решение сократить добычу нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Было объявлено, что в первом полугодии 2017 года члены организации снизят среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.

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