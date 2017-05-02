Медведев поручил проработать снижение ставки налога на прибыль для инвесторов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о снижении ставки налога на прибыль для инвесторов в средства производства. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

"Минэкономразвития России, Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проработать вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих снижение ставки налога на прибыль организаций для налогоплательщиков, осуществляющих инвестирование в приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств производства, и о результатах доложить в правительство Российской Федерации, при необходимости с соответствующими проектами федеральных законов в установленном порядке", - говорится в перечне поручений.

19 апреля, выступая в Госдуме, премьер предложил ввести общую инвестиционную льготу в виде понижения налога на прибыль до 5%, если средства идут на инвестиции. "Мы предлагаем рассмотреть опрос о введении общей инвестиционной льготы, имея ввиду понижение налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложения в основной капитал предприятия. А именно - на реконструкцию, на модернизацию производства, на оснащение его высокотехнологичным оборудованием", - сказал Медведев.

Он отметил, что такая мера будет носить системный характер. Глава правительства добавил, что инвестиционная льгота предприятиям сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности в виде понижения налога на прибыль до 5% может быть реализована за счет федеральной части налога на прибыль. "Эту работу мы настроим. Можно было бы подумать о том, чтобы часть этой льготы была бы обязательна за счет федеральной части налога на прибыль - это коснулось бы сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности", - указал тогда Медведев, отметив, что этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.