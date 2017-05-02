Чистый убыток "Аптечной сети 36,6" по МСФО за 2016 год вырос в 52,5 раза

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. В 2016 году убыток "Аптечной сети 36,6", относящийся к акционерам компании, вырос по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 52,5 раза и достиг 9,35 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании.

Компания объяснила рост убытка проходившими в 2016 году интеграционными процессами между "36,6" и розничными точками группы А5 после слияния компаний, пояснили в пресс-службе "Аптечной сети 36,6".

"Группа была вынуждена нести двойные издержки, связанные с консолидацией оптового звена. Тем не менее, мы считаем прошедший год успешным. В отчетном году компания заметно усилила как оптовое, так и розничное звено. За счет покупки Alliance Healthcare Russia мы смогли существенно нарастить долю прямых контрактов" , - добавил представитель пресс-службы.

Выручка ПАО "Аптечная сеть 36,6" в 2016 году выросла на 44,1% и составила 45,95 млрд руб. Валовая прибыль группы увеличилась на 17% - до 10,77 млрд руб. Валовая маржа составила 23,4%. Скорректированный показатель EBITDA - 519 млрд руб.

Чистый долг группы за вычетом остатков денежных средств на счетах составил 19,71 млрд руб.

"Прошлый год прошел для компании под знаком крупных сделок: мы завершили объединение с группой А5, приобрели дистрибьютера Alliance Healthcare Russia, получив в качестве стратегического партнера крупнейшего в мире фармритейлера Walgreens Boots Alliance. Таким образом, был сделан серьезный задел на будущее. По итогам года мы стали крупнейшей аптечной сетью России по версии большинства отечественных аналитических агентств, уверенно занимая около 5% рынка", - прокомментировал генеральный директор ПАО "Аптечная сеть 36,6" Владимир Кинцурашвили.

Он также добавил, что в 2017 году компания планирует расширить зону присутствия сети в центральном и северо-западном регионах, сократить издержки и внедрить технологии в подразделениях компании.

"Аптечная сеть 36,6" учреждена в 2003 году, в том же году компания вышла на IPO. Группа развивает аптеки "36,6", A.v.e и "Горздрав". По данным на 31 декабря 2016 года, под управлением группы находились 1,78 тыс. аптек.

В 2016 году "Аптечная сеть 36,6" завершила слияние с А5 Group. В группу А5 входят аптечные бренды "А5", "Норма", "Фармадар", "Мособлфармация", "Социальные аптеки". Компания была основана в 2006 году экс-гендиректором сети "Копейка" (вошла в X5 Retail Group) Сергеем Солодовым и Романом Буздалиным. Аптечная сеть присутствует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также других городах в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Основным акционером "Аптечной сети 36,6" после допэмиссии осталась кипрская Palesora Limited 62,31%, контролируемая гендиректором "36,6" Владимиром Кинцурашвили и председателем совета директоров сети Иваном Саганелидзе. Не менее 15% сети принадлежит американской аптечной сети Walgreens Boots Alliance, 10,08% - ООО "Концерну Россиум" (головная компания Московского кредитного банка - прим. ТАСС), бенефициаром которого является Роман Авдеев, а 13,73% - кипрской структуре инвестиционной группы Baring Vostok "Доуфлеро Холдингз лимитед".