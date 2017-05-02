Кудрин: расходы на здравоохранение должны вырасти на 0,7% ВВП к 2024 году

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Увеличение расходов на образование и здравоохранение, которое содержится в программе стратегического развития России на период 2018-2024 гг., которую должен представить президенту РФ в мае Центр стратегических разработок, возглавляемый экс-министром финансов Алексеем Кудриным, можно осуществить за счет сдерживания роста оборонных расходов и сокращения общегосударственных трат, а также смягчения бюджетного правила. Об этом Алексей Кудрин рассказал в интервью ТАСС.

"Некоторые из этих мер уже заложены в бюджете, как, например, снижение оборонных расходов. Мы не спорим с этим. Мы предлагаем этот уровень сохранить и в дальнейшем. Также мы предлагаем сокращение общегосударственных расходов", - сказал он, добавив, что также предлагается смягчить бюджетное правило, увеличив заложенную в нем цену на нефть с 40 до 45 долларов.

За счет этих мер, по словам Кудрина, нужно на 0,8% ВВП увеличить расходы на образование за 6 лет до 2024 года, а также на здравоохранение на 0,7% ВВП и на дорожное строительство и хозяйство, на создание новых скоростных магистралей, внедрение технологий в современном транспорте - на 0,8% ВВП.

Смягчение правила

Кудрин также предлагает смягчить бюджетное правило. "(Смягчение бюджетного правила - ред.) должно дать примерно 0,5% ВВП, а также примерно на полпроцента ВВП увеличить целевой дефицит. То есть не снижать его до 1% ВВП как это предусмотрено сейчас, а сохранить на уровне 1,5% ВВП", - пояснил он.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной.

Как заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов, экономический блок правительства рассчитывает на принятие нового бюджетного правила в весеннюю сессию Госдумы, при этом цена отсечения останется на уровне 40 долларов за баррель.

Кудрин пояснил, что сохранение дефицита бюджета РФ на уровне 1,5% ВВП, отказ от достижения цели в 1% ВВП к 2019 году и смягчение цены отсечения в бюджетном правиле до 45 долларов за баррель позволит не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес в период восстановления роста экономики.

"На ценах (на нефть - прим. ред.), которые сейчас сложились, можно мягче поступить в отношении дефицита. В предыдущем пике мы жили на громадных рисках - при таких высоких ценах иметь еще и дефицит бюджета было просто неправильно. А сейчас разумно. Если мы сегодня не хотим повышать налоги для бизнеса на период восстановления роста, то я думаю, что эти шаги вполне компромиссны и разумны. В чем-то проигрываем, в чем-то выигрываем. Но больше выигрываем", - добавил Кудрин.

Расходы на образование

Кудрин уверен, что ближайшие 6 лет станут "периодом вложений в человека". "Это реально другое, более внимательное отношение к человеку, начиная с его рождения, школьного, дошкольного возраста, в части развития его способностей, в части обучения новым навыкам работы в меняющемся мире. Такого еще не было в российской истории. Нужно будет не только напитывать людей знаниями, а создавать у них навыки, с которыми они всю жизнь будут более успешными, эффективными и результативными. Открытие талантов или способностей - важнейшая задача, но на это нужно будет затратить намного больше денег", - пояснил он.

По мнению главы Центра стратегических разработок, при помощи этих средств университеты должны быть оснащены самыми передовыми техническими средствами. Новейшие достижения в робототехнике, биотехнологиях, генетике должны стать обычной практикой для студентов и преподавателей. "Сто пятьдесят университетов страны должны обладать всеми ключевыми компетенциями в самых современных отраслях. Другая часть нашей образовательной программы связана с существенным улучшением средне-специального образования, нужно сделать колледжи высокотехнологичными, многофункциональными и многопрофильными", - подчеркнул Кудрин.

Он добавил, что экспертами были проанализированы возможности России по наращиванию темпов роста в нынешних условиях в ближайшие шесть лет. Это очень сложная задача, но она решаема. "Самый главный вызов, который стоит перед страной - это рост производительности на основе новых технологий", - считает экс-министр финансов.

По его словам, за шесть лет все изменения, которые произойдут в мире в отраслях, в профессиях, еще не покажутся столь грандиозными, по истечении этого срока станут заметны существенные изменения в производственных методах, в технологиях, в профессиях, в требованиях к навыкам людей. "И если мы эти шесть лет не будем готовиться, не будем сами перестраиваться, то потом мы окажемся у разбитого корыта, мы не успеем за теми трендами, которые развиваются в мире", - заключил Кудрин.

Рост долголетия

Финансирование здравоохранения, по словам Кудрина, должно быть увеличено на 0,7% ВВП за 6 лет, начиная с 2018 года.

"Важная часть наших предложений касается здравоохранения. Без улучшения здоровья и активного долголетия у нас не будет высокой производительности труда в стране. У человека, который будет жить в будущем, будет больше возможностей через новые технологии, лекарства, наблюдение и разные процедуры быть более здоровым", - сказал он.

Кудрин отметил, что указанные меры позволят увеличить среднюю продолжительность жизни с 71,4 до 76 лет.

Одним из вызовов для современного здравоохранения в России Кудрин назвал борьбу со смертностью населения. В частности, в РФ велико количество смертей мужчин в трудоспособном возрасте, а детская смертность в три раза выше, чем в соседней Финляндии.

По данным Росстата, показатель смертности населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. снизился с 575,7 в 2012 году до 546,7 в 2015 году, за шесть месяцев 2016 года - до 525,2 случая на 100 тысяч населения. Перед Минздравом и другими ведомствами стоит задача довести этот показатель до 380 на 100 тыс. населения к 2025 году.

Цифровизация экономики

Предложения по стратегии развития и ускорения экономического роста предполагают полную цифровизацию основных секторов экономики и социальной сферы России к 2024 году. "Мы считаем, что все критические инфраструктуры в стране - в транспорте, строительстве, здравоохранении, образовании, государственном управлении - должны пройти полную цифровизацию к 2024 году", - заявил Кудрин.

Путин в Послании Федеральному собранию 1 декабря прошлого года предложил запустить масштабную программу развития цифровой экономики, реализация которой будет опираться на российские компании, университеты и исследовательские центры. Ведущие международные эксперты считают, что к 2024 году цифровые технологии, такие как 3D-печать или интернет вещей, будут оказывать определяющее влияние на мировую экономику.

Кудрин предположил, что в результате цифровизации ряд профессий может исчезнуть или радикально измениться, например, профессия бухгалтера.

"Многие расчеты будут становиться все более автоматизированными. Когда-нибудь уже не придется вручную считать баланс предприятий. Даже налоги будут считать роботы, и мы уберем целую сферу проблем в области начисления налогов и взыскания штрафов", - сказал Кудрин.

Кудрин также заявил, что российские компании должны научиться использовать технологии, созданные другими, а государство - создать условия для обмена технологиями и привлечения инвестиций в уже созданные технологии, которые поднимают производительность труда.

Он добавил, что новые технологии управления производством также являются инновациями, и в этой области российские компании имеют большой потенциал, а некоторые уже стали глобальными лидерами в создании таких технологий.

"Есть российская компания, которая создала абсолютно новую инновационную модель управления производством новой модели самолета Airbus в Европе. Таких технологий управления нет больше нигде в мире", - привел пример Кудрин.

Цели стратегии

В программе стратегического развития России заложен средний рост экономики на уровне в 3-3,5% с 2018 по 2024 годы. При этом уже в следующем году рост экономики России может достичь 2,7%, что приведет к увеличению доходов населения к 2024 году на 25%.

"Рост будет накапливаться с 2018 года. В следующем году рост составит, по нашему прогнозу, около 2,7%. При таком росте ВВП к 2024 году вырастет на 29%, а реально располагаемые доходы населения на 25%, производительность труда вырастет на 30%, а несырьевой экспорт почти в два раза. Это амбициозные задачи", - сказал Кудрин.

Центр стратегических разработок (ЦСР) в мае представит на рассмотрение президента РФ Владимира Путина свою стратегию социально-экономического развития России, рассчитанную на 2018-2024 годы. "Предложения экспертов готовы в полном объеме. Мы предлагаем проект Стратегии модернизации общественных институтов и экономики. По согласованию с администрацией, мы представим его президенту лично, это должно произойти в мае", - сказал Кудрин.

Собеседник агентства рассказал, что будет совещание у президента, на котором он лично будет знакомиться с предложениями экспертов ЦСР.

"Более того, мы ее вообще не будем представлять на рассмотрение широкой публики, потому что речь идет о стратегии президента, и сам президент проведет большую работу со своим аппаратом по определению того, какие предложения экспертов он разделяет, какие предложения он сумеет согласовать с основными группами в обществе", - подчеркнул Кудрин.

Он добавил, что стратегия должна стать документом, объединяющим разные слои населения. "Она должна быть востребована страной, поэтому, я думаю, что президентской администрации предстоит большая работа по созданию реальной стратегии на основе предложений экспертов. Стратегия - это политический документ, президент должен ее полностью разделять, поэтому он может быть что-то добавит или что-то исключит", - сказал глава ЦСР.