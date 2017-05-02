Законопроект об упрощении отчетности для малого бизнеса внесен в Госдуму

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Единую упрощенную форму отчетности предлагается ввести для субъектов малого предпринимательства с целью снижения административной нагрузки на бизнес. Соответствующий законопроект, внесенный Тюменской областной Думой, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Сейчас субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенную систему налогообложения, за один календарный год деятельности подают в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики 41 форму отчетности, а общая нагрузка по сдаче различного рода отчетов для микропредприятий может составлять до 45 форм в год.
Законопроект предусматривает замену существующих форм отчетности для малого бизнеса единой упрощенной формой, сведения которой будут служить основанием для исчисления и уплаты налогов и страховых взносов. Право предоставления единой упрощенной формы предлагается предоставить налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы и являющимся микропредприятиями.
Документ будет способствовать снижению общей административной нагрузки на субъекты малого предпринимательства и создаст необходимые нормативно- правовые основы введения дополнительной меры поддержки малого бизнеса, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.