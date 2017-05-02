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Оператору "Северного потока-2" предоставят бридж-кредит на €6,65 млрд

Экономика и бизнес
2 мая, 19:04 UTC+3 МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Бридж-кредит предоставляется партнерами "Газпрома", соглашение о финансировании действует до конца 2019 года

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток-2" предоставят оператору проекта бридж-кредит в размере до 6,65 млрд евро, следует из материалов компании.

"Соглашение о промежуточном (бридж) финансировании регулирует обязательства по предоставлению промежуточного (до проектного финансирования) кредита в адрес Nord Stream 2 AG (до 70% общих затрат по проекту, или до 6,65 млрд евро) под ставку 6,0% годовых", - говорится в сообщении газовой монополии. Соглашение о финансировании действует до конца 2019 года.

В нем отмечается, что сторонами сделки являются компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Ранее Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall достигли соглашения с "Газпромом" о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2". Согласно условиям сделки, европейские партнеры предоставят 50% от стоимости проекта в 9,5 млрд евро.

Таким образом, вклад каждой из компаний составит до 950 млн евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется "Газпром".

История проекта

Ранее для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG (в настоящий момент полностью принадлежит "Газпрому"). Предполагалось, что иностранные партнеры "Газпрома" выкупят доли в предприятии. "Газпрому" в СП должно было принадлежать 50%, германским Uniper (ранее E.ON) и BASF/Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV, французской Engie - по 10% каждой. Соответствующую заявку компании направили германскому и польскому антимонопольным регуляторам, однако польский регулятор высказал возражения относительно создания совместного предприятия для реализации "Северного потока-2", и соответствующая заявка была отозвана.

Ввод "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года, строительство начнется в 2018 году. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты ранее оценивались в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.

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