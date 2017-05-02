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Стаканчик латте от Starbucks дороже всех обходится потребителям в России

Экономика и бизнес
2 мая, 21:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В РФ стаканчик среднего размера стоит $12,32, а в США $2,75

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НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Стаканчик среднего размера (Tall) латте в сети кофеен Starbucks стоит дороже всего в России, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде и Индии. Об этом свидетельствует исследование, проведенное по заказу и опубликованное американской страховой компанией Value Penguin, базирующейся в штате Флорида.

Согласно данным доклада, в России стаканчик латте от Starbucks обходится потребителям в $12,32. Авторы исследования считают этот показатель непомерно высоким, учитывая относительную дешевизну обычных продуктов питания в РФ. В Индонезии цена составляет $8,21, во Вьетнаме - $8,18, в Таиланде - $8,04, в Индии - почти $8. В Китае расценки составляют $7,18, в Польше - $6,74.

Value Penguin приводит в качестве сравнения стоимость такого же стаканчика латте в странах Запада. Получается, что продукция Starbucks дешевле всего в Австралии ($2,86), Великобритании ($2,88), Новой Зеландии ($3,06), Канаде ($3,06) и Ирландии ($3,13). В США горячий латте стоит $2,75.

Value Penguin поясняет, что в исследовании использованы показатели в 44 странах мира по состоянию дел на январь 2016 года. Цены указаны в американских долларах, но не на основе только перевода курса денежных единиц в том или ином государстве. При определении реальных расценок учитывалась стоимость корзины продовольственных товаров. Механизм конвертера разработал консультант Всемирного банка Найджел Бабу.

Компания Starbucks является самым крупным владельцем кофеен в мире, ее сеть насчитывает более 23 тыс. точек почти в 70 странах, включая Россию. Штаб-квартира компании, основанной в 1971 году, расположена в городе Сиэтл (штат Вашингтон).

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