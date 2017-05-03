Кабмин выделил Минпромторгу 80 млрд рублей на развитие ряда отраслей промышленности

СМИ: Месси не поедет в Цюрих для дачи объяснений ФИФА по делу о дисквалификацииСпорт 3 мая, 8:37
Тарасенко в составе "Сент-Луиса" проиграл "Нэшвиллу" в четвертом матче серии плей-офф НХЛСпорт 3 мая, 7:30
"Уральские авиалинии" отправят за болельщиками "Урала" в Сочи резервный самолетОбщество 3 мая, 7:14
В Красноярске за ночь выпала почти половина месячной нормы осадковСибирь 3 мая, 6:51
Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборахМеждународная панорама 3 мая, 6:24
В Забайкалье потушены все лесные пожарыСибирь 3 мая, 5:51
"Известия": потребление алкоголя в России в 2016 году снизилосьОбщество 3 мая, 5:31
Определились все участники плей-офф чемпионата мира по пляжному футболуСпорт 3 мая, 4:51
"Рейнджерс" победили "Оттаву" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 3 мая, 4:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минпромторгу субсидий в размере 80,3 млрд рублей на развитие ряда отраслей промышленности. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 80,3 млрд рублей направляются Минпромторгу России", - говорится в сообщении.
В частности, 17,5 млрд рублей выделено на компенсации отечественным организациям части затрат, связанных с производством колесных транспортных средств. Еще 17,4 млрд рублей выделяется Российскому фонду технологического развития на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение.
Также 10 млрд рублей предоставляются в качестве субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по автокредитам, выданным в 2015-2017 годах. Также 10 млрд рублей предназначаются на субсидии российским лизинговым организациям на возмещение потерь в доходах при предоставлении скидок по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесного транспорта, заключенным в 2017 году.