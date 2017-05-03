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Кабмин выделил Минпромторгу 80 млрд рублей на развитие ряда отраслей промышленности

Экономика и бизнес
3 мая, 8:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В частности, 17,5 млрд рублей выделено на компенсации отечественным организациям части затрат, связанных с производством колесных транспортных средств

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минпромторгу субсидий в размере 80,3 млрд рублей на развитие ряда отраслей промышленности. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 80,3 млрд рублей направляются Минпромторгу России", - говорится в сообщении.

В частности, 17,5 млрд рублей выделено на компенсации отечественным организациям части затрат, связанных с производством колесных транспортных средств. Еще 17,4 млрд рублей выделяется Российскому фонду технологического развития на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение.

Также 10 млрд рублей предоставляются в качестве субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по автокредитам, выданным в 2015-2017 годах. Также 10 млрд рублей предназначаются на субсидии российским лизинговым организациям на возмещение потерь в доходах при предоставлении скидок по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесного транспорта, заключенным в 2017 году.

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