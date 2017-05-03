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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия на 1 мая перевыполнила обязательства по сокращению добычи нефти, снизив ее на 300,79 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября. Об этом сообщило Минэнерго.
В апреле добыча в РФ в среднем снизилась на 258,6 тыс. баррелей в сутки, отметил представитель министерства.
По его словам, этот уровень подразумевает снижение на 58,6 тыс. баррелей быстрее первоначального плана.
Ранее сообщалось, что Россия по договоренности со странами ОПЕК должна снизить добычу нефти до конца первого полугодия на 300 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года.