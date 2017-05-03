Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия на 1 мая перевыполнила обязательства по сокращению добычи нефти

Экономика и бизнес
3 мая, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В апреле добыча в РФ в среднем снизилась на 258,6 тыс. баррелей в сутки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия на 1 мая перевыполнила обязательства по сокращению добычи нефти, снизив ее на 300,79 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября. Об этом сообщило Минэнерго.

В апреле добыча в РФ в среднем снизилась на 258,6 тыс. баррелей в сутки, отметил представитель министерства.

По его словам, этот уровень подразумевает снижение на 58,6 тыс. баррелей быстрее первоначального плана.

Ранее сообщалось, что Россия по договоренности со странами ОПЕК должна снизить добычу нефти до конца первого полугодия на 300 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
2
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
3
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама