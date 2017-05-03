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Nord Stream надеется получить решение по "Северному потоку" в Швеции в конце года

Экономика и бизнес
3 мая, 10:18 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

Заявка на прокладку газопровода в шведской экономической зоне была подана в сентябре 2016 года

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СТОКГОЛЬМ, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Решение по заявке на прокладку газопровода "Северный поток -2" в шведской экономической зоне может быть принято властями королевства в последнем квартале 2017 года. Об этом ТАСС рассказал представитель компании Nord Stream 2 AG в Швеции Ларс Грёнстедт.

"Мы надеемся, что шведские власти, министерство промышленности, поздней осенью сможет сделать необходимое заключение на основе имеющегося материала - после всех необходимых разъяснений, дополнений, дискуссий, а также рассмотрений в соответствующих ведомствах. Мы надеемся на принятие решения правительством в течение IV квартала", - отметил он.

Заявка на прокладку газопровода в шведской экономической зоне была подана в сентябре прошлого года. Последние шесть месяцев Nord Stream 2 AG направлял дополнительные материалы по вопросам, которые, по мнению шведской стороны, требовали разъяснения.

"Мы отвечали на самые разные вопросы - каким образом прокладка газопровода повлияет на флору и фауну Балтийского моря, нет ли на дне в шведской зоне мин и снарядов. Кстати, их там нет. Мы провели совершенно новые исследования - дно Балтики постоянно меняется из-за течений, рыболовства", - пояснил Грёнстедт.

"Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект ранее оценивались в €8 млрд, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.

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