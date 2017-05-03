"Роснефть" в I квартале увеличила добычу нефти на 11,7% - до 56,12 млн т

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Роснефть" в I квартале 2017 г. увеличила добычу нефти и конденсата на 11,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 56,12 млн т, говорится в сообщении компании. По итогам первого квартала 2016 г. этот показатель составил 50,2 млн т нефти.

Добыча выросла за счет Ванкора и Мессояхи

В первом квартале 2017 г. компания нарастила эксплуатационное бурение на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,3 млн м в соответствии с установленным на год целевыми показателями. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки составляет около 60%. "Ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 23% по сравнению с первым кварталом 2016 г. с сохранением доли горизонтальных скважин на уровне 32%", - сообщается в пресс-релизе компании.

При этом, добыча углеводородов "Роснефти" в первом квартале выросла на 11,1%, до 5,79 млн барр. нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки, всего компания добыла 70,3 млн т нефтяного эквивалента углеводородов за счет приобретения активов и развития новых проектов.

Отмечается, что наибольший вклад в позитивную динамику органической добычи внесли Ванкорский кластер (+10,1%), "Юганскнефтегаз" (+0,7%), "Самаранефтегаз" (+3,2%), "Роспан" (+14,8%), а также начало эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, добыча на котором началась в сентябре 2016 года.

Добыча газа растет

Помимо увеличения объемов добычи нефти, компания также нарастила добычу газа на 2,9% год к году - до 17,21 млрд кубометров. Рост производства обусловлен вводом двух скважин на Северной оконечности месторождения Чайво на острове Сахалин в 2016 г., выходом на проектную мощность Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата "Роспана" в августе 2016 г., успешным запуском трех новых скважин на Тюменской свите Ем-Еговского месторождения в первом квартале 2017 г., а также ростом добычи газа на Северо-Варьеганском месторождении за счет ввода новых скважин и увеличением сдачи газа с Вань-Еганского месторождения на Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции. По итогам 2016 года добыча газа выросла на 7,3% до 67,1 млрд куб. м.

Как повлияло решение ОПЕК на добычу "Роснефти"

"Роснефть" также сообщила, что снизила среднесуточную добычу нефти в первом квартале 2017 г. по отношению к октябрю 2016 г. немногим более, чем 70 тыс. баррелей в сутки по причине внешних ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании.

Ограничения наложены в рамках обязательств России по сокращению добычи на 300 тыс. баррелей в сутки в связи с договоренностями со странами ОПЕК и не ОПЕК.

"Среднесуточная добыча жидких углеводородов снизилась в I квартале 2017 г. по отношению к октябрю 2016 г. немногим более, чем 70 тыс. барр./сутки по причине внешних ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании, и неблагоприятных погодных условий", - сообщается а пресс-релизе.

Переработка выросла за счет "Башнефти"

Нефтяная компания "Роснефть" увеличила объемы нефтепереработки на российских НПЗ за счет интеграции "Башнефти" на 31% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 25,5 млн т, при этом переработка на НПЗ за пределами РФ снизилась на 9,7% год к году - до 2,8 млн т, говорится в сообщении "Роснефти".

"За счет фактической интеграции новых активов в IV квартале 2016 г. рост нефтепереработки на российских НПЗ компании в I квартале 2017 г. составил почти 31%, а совокупный объем переработки - 25% по отношению к I кварталу 2016 г.", - сообщается в пресс-релизе.

В первом квартале 2017 г. объем нефтепереработки в РФ снизился по отношению к IV кварталу 2016 г. на 5,9%, до 25,5 млн т.

В результате оптимизации работы НПЗ компании выход светлых нефтепродуктов в I квартале 2017 г. увеличился до 58,7%, а глубина переработки - до 74%.

Финансовые показатели компании по итогам I квартала по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) компания планирует раскрыть 5 мая.