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"Ростелеком" начнет прокладку линии связи на Курилы в мае 2018 года

Экономика и бизнес
3 мая, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Осенью текущего года "Ростелеком" планирует завершить проектирование

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Ростелеком", приступивший в конце апреля к проектно-изыскательным работам по проекту строительства подводной линии связи на Курильские острова, рассчитывает начать прокладку кабеля в мае 2018 года, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Минкомсвязи.

"Планируем закончить проектирование осенью этого года, провести конкурсные процедуры и в мае следующего года начать уже прокладку кабеля", - сказал он.

Проект прокладки оптоволоконного кабеля длиной 940 км позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории. Предполагается, что за три года будет построена и введена в действие подводная волоконно-оптическая линия передач Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан) с пропускной способностью 40 Гбит/сек. Общая стоимость проекта составляет 3,3 млрд руб., в том числе 2,7 млрд руб. - из федерального бюджета и 600 млн руб. - из внебюджетных источников.

Осеевский напомнил, что эта работа ведется в рамках соответствующей федеральной целевой программы под руководством Министерства связи.

В марте 2017 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров раскритиковал компанию за то, что та не приступила к работам по прокладке оптоволоконного кабеля в конце 2016 года. Никаких существенных причин задерживать работы у компании не было, заявлял он ТАСС. В "Ростелекоме", в свою очередь, заявляли, что в 2017 году компания будет проектировать сеть, основную стройку начнет в 2018 году. Проект рассчитан на три года.

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