ФАС оштрафовала РЖД на 250 тыс. рублей

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на 250 тыс. руб. за нарушение правил технологического присоединения, говорится в сообщении ведомства.
Компания "МРСК Сибири" (дочерняя компания "Россетей") обратилась к РЖД с заявкой на технологическое присоединение для увеличения максимальной присоединяемой мощности. Однако РЖД не рассмотрели эту заявку надлежащим образом и не направили в установленный законодательством срок проект договора технологического присоединения в адрес сетевой компании. Бездействие со стороны РЖД лишило возможности "МРСК Сибири" подключить новых потребителей электроэнергии, подчеркивает антимонопольная служба.
"ФАС России реализует большую работу по приведению отношений в сфере техприсоединения в соответствии с законодательством. По нашему мнению, ущемление интересов потребителей субъектами естественных монополий является недопустимым", - цитирует пресс-служба слова начальника управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрия Васильева.
Антимонопольная служба признала РЖД нарушившими ч. 1 ст. 9.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и назначила штраф в размере 250 тыс. руб.