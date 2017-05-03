Volkswagen ведет переговоры с "Газпромом" и ExxonMobil по машинам на газе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Германский концерн Volkswagen ведет переговоры с "Газпромом" и американской компанией ExxonMobil о сотрудничестве в продвижении на рынок автомобилей, работающих на природном газе. Об этом заявил глава Volkswagen Маттиас Мюллер, сообщило агентство Reuters.

Оно отмечает, что после "дизельного скандала" Volkswagen работает над развитием технологий, позволяющих снизить уровень выброса в атмосферу углекислого газа машинами производства этого концерна. Компания развивает технологии автомобилей на электрической тяге, а также позволяющие снизить потребление топлива. "Сейчас мы стремимся мыслить по-настоящему нестандартно и найти решения, которые могут помочь, по крайней мере, в течение переходного периода продолжительностью в 10-20 лет", - заявил Мюллер.

В 2015 году Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие автомобили на бумаге полностью отвечали принятым в США экологическим нормам, в действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. Как признали в концерне, проблема фальсификации этих данных затрагивает до 11 млн машин по всему миру. Судебные иски против Volkswagen были поданы и в других странах.