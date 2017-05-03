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Никифоров: внедрение 5G даст толчок развитию беспилотных автомобилей в России

Экономика и бизнес
3 мая, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Министр связи и массовых коммуникаций РФ отметил, что пока еще нет четкого понимания, какие именно диапазоны частот будут выделены для 5G в стране

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Внедрение в России технологии 5G будет способствовать развитию в стране "интернета вещей" и беспилотных автомобилей. Такое мнение высказал журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Как пояснил министр, технология 5G позволит улучшить и усилить связь в тех случаях, когда это необходимо. "Важно понимать, что такое 5G. Не надо воспринимать 5G как технологию, которая даст связь тем, у кого ее нет. Это технология, которая усилит связь там, где она супервостребованна", - пояснил он. По словам министра, речь идет, в том числе, о крупных городах, а также о других точках, "где связь очень сконцентрирована". Ранее газета "Известия" со ссылкой на проект программы "Цифровая экономика" сообщила, что к 2020 году технология пятого поколения заработает в 8 городах, а к 2025 году - в 15.

По словам министра, технология 5G также нужна для развития в России беспилотников. "Мы хотим, чтобы автомобиль, двигающийся со скоростью 100 км/час, успевал затормозить или что-то сделать исходя из той ситуации, которая до него дошла. И обычная связь - 2G, 3G и 4G - не успевает сигнал передать с такой скоростью, и еще передать управляющие команды", - рассказал министр, добавив, что в таких случаях и возникает потребность в технологии 5G. "5G - это про это, про "интернет вещей", невероятную плотность устройств на 1 квадратный километр или метр. Чем больше устройств будет подключено, тем больше будет нагрузка, традиционные сети на это не способны, а 5G это исправит", - резюмировал Никифоров.

По словам министра, пока еще нет четкого понимания, какие именно диапазоны частот будут выделены для 5G в России. "Несколько диапазонов рассматривается, не хотел бы забегать вперед, дело в том что эти диапазоны на международном уровне не утверждены", - отметил он. Министр пояснил, что обсуждение этого вопроса идет в Международном союзе электросвязи (МСЭ). "Наши компании активно ведут работу, мы добились избрания шести представителей в рабочие органы совета по стандартизации МСЭ. Все мы обсуждаем, что-то испытываем", - отметил он.

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