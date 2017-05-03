Власти Башкирии работают во взаимопонимании с "Роснефтью" по ее иску к АФК "Система"

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УФА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Башкирии находятся во взаимопонимании с "Роснефтью" по ее иску к АФК "Система" на 106,6 млрд руб., сообщил ТАСС премьер-министр республики Рустэм Марданов.
"Исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и республики Бакшортостан, как держателя крупного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". Мы работаем в полном взаимопонимании с "Роснефтью", - приводит слова премьер-министра Башкирии пресс-служба правительства.
Акции АФК "Система" резко упали на открытии торгов Московской биржи на фоне подачи к АФК иска "Роснефти" и "Башнефти" на 106,6 млрд руб. Иск был зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 2 мая, к производству пока принят не был. Ответчиками выступают АО "Система-инвест" и АФК "Система". Подробности дела не разглашаются.
Тогда же пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 106,6 млрд руб. связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению "Роснефти", к обесценению актива.
В свою очередь в АФК "Система" отметили, что ни холдинг, ни его дочерние компании пока не получали документов по иску и обещали предоставить дополнительную информацию и комментарии по существу после получения соответствующих документов.