Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": авиакомпании могут лишиться четверти пилотов после проверок Росавиации

Экономика и бизнес
4 мая, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Работники отрасли просят Международную организацию гражданской авиации проверить ведомство в части организации обучения и выдачи летных свидетельств

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Росавиация аннулировала свидетельства сотен пилотов, обучавшихся в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ), еще около тысяч свидетельств могут быть отозваны в ближайшее время, а рынок рискует лишиться четверти пилотов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания текст направленной в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) петиции пилотов и работников авиаотрасли.

Как стало известно изданию, пилоты и работники отрасли просят ICAO проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. В документе говорится, что ведомство "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы" уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

Меры Росавиации касаются "нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах", отмечается в петиции.

"(Ведомство) известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться", - говорится в обращении.

В ICAO, впрочем, считают, что эти вопросы должны решаться на местном уровне, а в Росавиации объясняют происходящее "повышением безопасности полетов".

Представитель Росавиации сообщил изданию, что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, "подтвердили правомерность и законность действий". По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме. Целью проверок является повышение качества безопасности полетов, заверили в Росавиации, подчеркнув, что в 2015-2016 гг. участились авиационные происшествия в авиации общего назначения, а в 2017 г. ситуация уже улучшается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": первый летный экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех
2
Россия ограничила денежные переводы на Украину
3
DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора
4
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России
5
Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента
6
Метро в Киеве работает с перебоями из-за долгов перед "Укррослизинг"
7
Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"
Темы дня
Загрузка...
Реклама