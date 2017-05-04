"Ъ": авиакомпании могут лишиться четверти пилотов после проверок Росавиации

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Росавиация аннулировала свидетельства сотен пилотов, обучавшихся в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ), еще около тысяч свидетельств могут быть отозваны в ближайшее время, а рынок рискует лишиться четверти пилотов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания текст направленной в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) петиции пилотов и работников авиаотрасли.

Как стало известно изданию, пилоты и работники отрасли просят ICAO проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. В документе говорится, что ведомство "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы" уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

Меры Росавиации касаются "нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах", отмечается в петиции.

"(Ведомство) известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться", - говорится в обращении.

В ICAO, впрочем, считают, что эти вопросы должны решаться на местном уровне, а в Росавиации объясняют происходящее "повышением безопасности полетов".

Представитель Росавиации сообщил изданию, что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, "подтвердили правомерность и законность действий". По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме. Целью проверок является повышение качества безопасности полетов, заверили в Росавиации, подчеркнув, что в 2015-2016 гг. участились авиационные происшествия в авиации общего назначения, а в 2017 г. ситуация уже улучшается.