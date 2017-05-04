Производство золота в РФ с начала года сократилось на 7%, до 31 тонны

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Производство золота на аффинажных предприятиях России в январе - феврале 2017 года составило 31 тонну, говорится в сообщении Минфина.
По сравнению с январем - февралем 2016 года (33,2 тонны) показатель снизился на 6,7% (на 2,2 тонны). В том числе добыча золота сократилась на 3,3%, до 23,8 тонны, попутное производство выросло на 22,4%, до 2,7 тонны, вторичный выпуск упал почти на 30%, до 4,5 тонны.
Производство серебра в России в январе - феврале сократилось на 2,4% (на 3,3 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 133,9 тонн, в том числе добычного - 60,4 тонны (январь - февраль 2016 года - 71,3 тонны), попутного - 48 тонн (январь - февраль 2016 года - 41 тонна), вторичного - 25,4 тонны (январь - февраль 2016 года - 24,9 тонны).
По данным Минфина, производство золота в России за 2016 год составило 288,5 тонны (минус 0,3% по сравнению с предыдущим годом).