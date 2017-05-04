Судно-трубоукладчик компании Allseas, строителя "Турецкого потока", встало на рейд Анапы

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик Audacia, принадлежащее компании Allseas, недавно заключившей контракт с "Газпромом" на укладку "Турецкого потока", зашло в акваторию Черного моря и встало на рейд возле Анапы, следует из треккинговых данных портала Marinetraffic.
"Газпром" и Allseas заключили контракт на укладку морской части трубопровода в феврале этого года. Тогда сообщалось, что работы будет проводить крупнейшее в мире судно Pioneering Spirit. Однако по данным локации судов, оно сейчас находится вблизи Роттердама.
Глава газового холдинга Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что компания готова приступить к строительству морской части газопровода в ближайшие несколько дней. По дну Черного моря предполагается проложить 900 км труб.
Audacia зарегистрировано на Мальте. Год постройки - 2005, длина - 225 метров, ширина - 32,3 метра, валовая вместимость - 56 тыс. тонн.