"Роснефть" в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 8,3%, до 13 млрд руб.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам компании и рассчитанная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в I квартале 2017 года выросла на 8,3% и составила 13 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Общая прибыль составила 21 млрд руб. На показатель чистой прибыли значительное негативное влияние, по мнению компании, оказали курсовые разницы от укрепления курса рубля.

Выручка за отчетный период выросла год к году на 34,5% - до 1,41 трлн руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) по итогам I квартала увеличился на 22% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 333 млрд руб.

"В первом квартале 2017 г. выручка составила 1,41 трлн руб. ($24,8 млрд). Некоторое снижение доходов в рублевом эквиваленте по сравнению с IV кварталом 2016 г. было обусловлено значительным укреплением курса рубля, а также снижением объемов экспорта нефти при действующих внешних ограничениях. В долларовом выражении выручка увеличилась на 2,9% по отношению к IV кварталу 2016 г., а при сравнении к I кварталу 2016 г. - более чем в 1,5 раза", - говорится в сообщении компании.

Из отчетности следует, что чистый долг компании в первом квартале 2017 года вырос в долларовом выражении на 45,6% - до $34,8 млрд, в рублевом выражении - на 21,8%, до 1,963 трлн рублей. По отношению к четвертому кварталу 2016 года чистый долг компании увеличился на 11,5% в долларовом выражении.

Рост инвестиций

Капитальные затраты "Роснефти" в первом квартале 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,7% - до 192 млрд рублей.

"С учетом сезонных факторов, капитальные затраты снизились в первом квартале до 192 млрд руб. (по сравнению с 4 кварталом 2016 года). Рост инвестиций по отношению к первому кварталу 2016 года составил 24,7% в рублевом выражении, в соответствии с плановыми показателями", - сообщается в пресс-релизе компании.

"Роснефть" отмечает, что при увеличении в I квартале 2017 г. капитальных затрат год к году на 25% в рублях и 57% в долларах компании удалось обеспечить положительный свободный денежный поток, который составил 89 млрд руб.

Свободный денежный поток в I квартале сократился на 22,6% год к году. "Свободный денежный поток превысил 89 млрд руб. ($1,4 млрд) при значительном снижении влияния изменений в оборотном капитале, обусловленного относительной стабилизацией цен на нефть и нефтепродукты", - сообщается в пресс-релизе.

Поставки нефти и нефтепродуктов

Компания в I квартале поставила нефти в счет предоплаты по долгосрочным договорам на 64 млрд руб. "С 1 января 2015 г. начались плановые поставки нефти по долгосрочным контрактам, предусматривающим предоплаты. Зачет предоплаты по указанным контрактам составил 64 млрд руб. и 25 млрд руб. ($1,91 млрд и $0,8 млрд по курсу на даты предоплат, не подлежащие переоценке по текущему курсу) за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 и 2016 гг., соответственно", - говорится в отчете по МСФО.

В течение 2013-2014 гг. "Роснефть" подписала ряд долгосрочных договоров на поставку нефти и нефтепродуктов, предусматривающих получение предоплаты. Суммарный минимальный объем будущих поставок по данным договорам составляет около 400 млн т. Цена нефти и нефтепродуктов определяется на основе текущих рыночных котировок. Погашение предоплаты осуществляется путем физической поставки нефти и нефтепродуктов.

"Роснефть" имеет долгосрочные обязательства по авансам, полученным в рамках соглашений о долгосрочных поставках нефти с крупнейшими мировыми нефтетрейдинговыми компаниями China National United Oil Corporation, Glencore, Vitol и Trafigura.

О компании

"Роснефть" - крупнейшая российская нефтяная компания. Общий объем добычи нефти и конденсата в 2016 г. вырос на 3,6%, до 210 млн т, газа - на 7,3%, до 67,1 млрд куб. м.

Основным акционером компании является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP. В декабре 2016 г. завершилась приватизационная сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти". Покупателем стал консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA).