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"Роснефть" в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 8,3%, до 13 млрд руб.

Экономика и бизнес
5 мая, 10:36 дата обновления: 5 мая, 10:49 UTC+3

Выручка за отчетный период выросла на 34,5% - до 1,41 трлн руб.

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам компании и рассчитанная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в I квартале 2017 года выросла на 8,3% и составила 13 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Общая прибыль составила 21 млрд руб. На показатель чистой прибыли значительное негативное влияние, по мнению компании, оказали курсовые разницы от укрепления курса рубля.

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Выручка за отчетный период выросла год к году на 34,5% - до 1,41 трлн руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) по итогам I квартала увеличился на 22% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 333 млрд руб.

"В первом квартале 2017 г. выручка составила 1,41 трлн руб. ($24,8 млрд). Некоторое снижение доходов в рублевом эквиваленте по сравнению с IV кварталом 2016 г. было обусловлено значительным укреплением курса рубля, а также снижением объемов экспорта нефти при действующих внешних ограничениях. В долларовом выражении выручка увеличилась на 2,9% по отношению к IV кварталу 2016 г., а при сравнении к I кварталу 2016 г. - более чем в 1,5 раза", - говорится в сообщении компании.

Из отчетности следует, что чистый долг компании в первом квартале 2017 года вырос в долларовом выражении на 45,6% - до $34,8 млрд, в рублевом выражении - на 21,8%, до 1,963 трлн рублей. По отношению к четвертому кварталу 2016 года чистый долг компании увеличился на 11,5% в долларовом выражении.

Рост инвестиций

Капитальные затраты "Роснефти" в первом квартале 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,7% - до 192 млрд рублей.

"С учетом сезонных факторов, капитальные затраты снизились в первом квартале до 192 млрд руб. (по сравнению с 4 кварталом 2016 года). Рост инвестиций по отношению к первому кварталу 2016 года составил 24,7% в рублевом выражении, в соответствии с плановыми показателями", - сообщается в пресс-релизе компании.

"Роснефть" отмечает, что при увеличении в I квартале 2017 г. капитальных затрат год к году на 25% в рублях и 57% в долларах компании удалось обеспечить положительный свободный денежный поток, который составил 89 млрд руб.

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Свободный денежный поток в I квартале сократился на 22,6% год к году. "Свободный денежный поток превысил 89 млрд руб. ($1,4 млрд) при значительном снижении влияния изменений в оборотном капитале, обусловленного относительной стабилизацией цен на нефть и нефтепродукты", - сообщается в пресс-релизе.

Поставки нефти и нефтепродуктов

Компания в I квартале поставила нефти в счет предоплаты по долгосрочным договорам на 64 млрд руб. "С 1 января 2015 г. начались плановые поставки нефти по долгосрочным контрактам, предусматривающим предоплаты. Зачет предоплаты по указанным контрактам составил 64 млрд руб. и 25 млрд руб. ($1,91 млрд и $0,8 млрд по курсу на даты предоплат, не подлежащие переоценке по текущему курсу) за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 и 2016 гг., соответственно", - говорится в отчете по МСФО.

В течение 2013-2014 гг. "Роснефть" подписала ряд долгосрочных договоров на поставку нефти и нефтепродуктов, предусматривающих получение предоплаты. Суммарный минимальный объем будущих поставок по данным договорам составляет около 400 млн т. Цена нефти и нефтепродуктов определяется на основе текущих рыночных котировок. Погашение предоплаты осуществляется путем физической поставки нефти и нефтепродуктов.

"Роснефть" имеет долгосрочные обязательства по авансам, полученным в рамках соглашений о долгосрочных поставках нефти с крупнейшими мировыми нефтетрейдинговыми компаниями China National United Oil Corporation, Glencore, Vitol и Trafigura.

О компании

"Роснефть" - крупнейшая российская нефтяная компания. Общий объем добычи нефти и конденсата в 2016 г. вырос на 3,6%, до 210 млн т, газа - на 7,3%, до 67,1 млрд куб. м.

Основным акционером компании является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP. В декабре 2016 г. завершилась приватизационная сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти". Покупателем стал консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA).

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