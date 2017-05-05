"Открытие" подало ходатайство в ФАС о покупке Росгосстрах банка

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Холдинг "Открытие" подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении более 75% акций Росгосстрах банка, сообщила ТАСС замглавы управления финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

"27 апреля нам поступило ходатайство от "Открытия Холдинг" о том, что он и иные лица, входящие с ним в группу лиц, будут приобретать более 75% голосующих акций ПАО "РГС банк", - сообщила Беляева. Срок рассмотрения ходатайства - 30 дней, добавила она.

Это часть общей сделки по объединению группы "Росгосстраха" с холдингом "Открытие", которая будет реализована в 2017-2018 годах и по итогам которой будет сформирована крупнейшая в России частная финансовая группа, сообщил ТАСС источник, близкий к одной из сторон сделки. Представители "Открытия", "Росгосстраха" и РГС банка подачу ходатайства комментировать не стали.

Ранее источники ТАСС сообщали, что под фактический контроль представителей "Открытия" Росгосстрах банк перешел еще в конце февраля. В начале февраля РГС-банк покинул исполнительный директор Дмитрий Левин, который перешел туда в конце 2016 года.

30 марта банк "Открытие" увеличил свою долю в страховой компании "Росгосстрах" с 4,4% до 19,8% в рамках сделки репо. Как сообщал ТАСС источник, близкий к одной из сторон, сделка репо позволила "Росгосстраху" привлечь средства, необходимые для развития, так как страховщик испытывает нехватку капитала вследствие убыточности сегмента ОСАГО. Убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 году вырос в 6,6 раза до 33,3 млрд руб.

Информация о планируемом объединении группы "Росгосстраха" с холдингом "Открытие" появилась в конце 2016 г. Итогом сделки должно стать появление крупнейшей в России частной финансовой группы с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой более 50 млн человек.