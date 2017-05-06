Власти Северной Осетии планируют наладить производство электромобилей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 мая. /ТАСС/. Центр по проектированию и производству электромобилей планируется создать в Северной Осетии. Вопросы по его разработке обсуждались на встрече полпреда республики при президенте РФ Бориса Джанаева и министра транспорта региона Хайдарбека Бутова.
"В России электромобили не выпускают. Поэтому, если все стороны договорятся, и производство будет запущено, республика получит конкурентное преимущество. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поставил нам задачу обеспечить комфортные условия для инвесторов. Его позиция: новые проекты - это новые рабочие места, наполнение бюджета для реализации социальных программ в республике", - сказал Джанаев.
Глава Минтранса республики также отметил инновационный характер идеи и готовность региона вести диалог с возможными инвесторами. Помогать Северной Осетии в продвижении вопроса будет ассоциация "Шесть сигм", которая занимается разработкой, внедрением и сопровождением проектов инвестиционного и инновационного развития.
По словам вице-президента компании Тимура Хубаева, у республики есть большой потенциал для реализации данного проекта: сохранены кадры, имеющие опыт производства различного электрооборудования, расположен ряд профильных предприятий, в том числе государственной корпорации Ростех.