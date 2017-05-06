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Абхазия в 2017 году впервые стала экспортировать клубнику

Экономика и бизнес
6 мая, 18:00 UTC+3 СУХУМ /Корр. ТАСС, Анжела Кучуберия

Объем экспорта, по данным таможенного госкомитета республики, составил 2565 килограммов

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СУХУМ, 6 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Абхазия в этом году впервые занялась экспортом клубники, за неполный месяц за пределы республики вывезено более двух тонн сладких плодов, сообщили в государственном таможенном комитете республики.

"По данным на 6 мая, за пределы республики вывезено 2565 килограммов клубники, чего ранее никогда не было. Экспорт клубники осуществляет фирма, которая с 2016 года выращивает ее в больших объемах, а также несколько индивидуальных предпринимателей", - сообщили ТАСС в отделе статистики ГТК. Там отметили, что с появлением местной продукции отпала необходимость в импорте клубники, и он осуществлялся лишь с января по март, когда было завезено 460 килограммов.

Своя клубника

Местные рынки сейчас заполнены абхазской клубникой, выращенной в селе Адзюбжа Очамчырского района на 10 гектарах земли совместного абхазо-греческого предприятия "Абхазагротик". "Наша фирма создана в 2011 году, и впервые в 2016 году у нас появился собственный урожай, который был реализован на местном рынке, но в этом году уже объемы увеличились, и появилась возможность экспорта в Россию. Однако у нас возникают проблемы на абхазско-российской границе, в связи с чем рассчитываем на помощь государства", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС агроном фирмы Лидия Плешко.

По словам агронома, за пределы республики предприятие вывезло более двух тонн клубники, тогда как ежедневно с плантаций собирают по 5-7 тонн, и такое количество плодов внутри Абхазии реализовать невозможно. "И это при первом сборе, а поскольку мы работаем до октября, урожайность увеличится, и клубнику просто будет некуда девать, если не решить проблему экспорта", - пояснила агроном, добавив, что "Абхазагротик" готов экспортировать в Россию до 300 тонн клубники.

Сегодня в Адзюбже более 500 клубничных теплиц, на предприятии, по словам агронома, работают 120 человек, которым ежедневно выплачивают по полторы тысячи рублей, и это не только местные жители, но и приезжие, которые в поисках заработка зимой приезжают и на сбор мандаринов.

Таких клубничных плантаций в Абхазии никогда не было, сорт клубники, выращиваемый в Адзюбже, называется "Адзюбжинская Санта-Мария", его выведением в течение пяти лет занимался агроном Георгий Алхасов. "Я вывел этот сорт клубники специально для Абхазии", - отметил он.

Экспорт

Абхазия в основном экспортирует цитрусовые, фейхоа, хурму, киви, а также вино. В последние два года с появлением крупных тепличных хозяйств республика занялась и экспортом томатов. По данным Минсельхоза республики, в Абхазии работают четыре тепличных комбината, общий объем производства которых составляет 6,25 тысячи тонн. По словам министра Даура Тарба, идет работа по строительству и запуску тепличного комбината ООО "Кындыг Агро" с объемом производства в 2,07 тысячи тонн ежегодно, на стадии разработки, совместно с инвесторами из Татарстана, проект строительства еще одного тепличного комбината в селе Река Очамчырского района.

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