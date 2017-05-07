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АБР выделил $500 млн на проект азербайджанского газового месторождения "Шахдениз"

Экономика и бизнес
7 мая, 15:35 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

Месторождение с запасами 1,2 трлн кубометров газа считается основным источником поставок углеводородов в Европу по создаваемой системе "Южный газовый коридор"

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БАКУ, 7 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Азиатский банк развития (АБР) выделил кредит в $500 млн на поддержку проекта разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Соответствующий договор и гарантийное соглашение подписаны 7 мая между Закрытым акционерным обществом "Южный газовый коридор" (ЮГК) и АБР в рамках ежегодного заседания руководящего совета банка в японском городе Иокогама, сообщили в пресс-службе министерства финансов Азербайджана.

Условия договора не разглашаются.

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Месторождение "Шахдениз" с общими запасами 1,2 трлн кубометров газа считается основным источником поставок углеводородов на европейский рынок по создаваемой сейчас газотранспортной системе "Южный газовый коридор" (ЮГК).

На церемонии подписания было подчеркнуто стратегическое значения проекта ЮГК. "Отмечалось, что этот транснациональный проект, поддерживаемый АБР, Всемирным банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и рядом других международных финансовых институтов, сыграет важную роль в энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок газа на континент, социально- экономическом развитии региона", - говорится в сообщении минфина.

ЮГК стоимостью более $40 млрд  протянется на 3 тыс. км от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его основными сегментами являются Южно-Кавказский трубопровод, Трансанатолийский  (TANAP) и Трансадриатический (ТАП) газопроводы. Ожидается, что поставки газа по этому коридору начнутся в 2019-2020 гг. На первоначальном этапе предполагается транспортировать по ЮГК 16 млрд кубометров газа в год: 6 млрд - в Турцию, 10 млрд - в Европу.

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