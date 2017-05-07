Бруней готов продлить соглашение с ОПЕК о снижении добычи нефти

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бруней подтвердил готовность продлить соглашение со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех по итогам встречи с министром энергетики султаната Мохаммадом Ясмином бен Умаром.

"Его превосходительство выразил готовность страны продлить соглашение по сокращению добычи нефти в целях поддержания стабильности на мировом рынке", - написал саудовский министр в своем Twitter.

وأبدى معاليه استعداد سلطنة #بروناي لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لدعم استقرار الأسواق البترولية pic.twitter.com/ZEoMBLiuJt — خالد الفالح (@Khalid_AlFalih) 7 May 2017

Как сообщалось ранее, аль-Фалех начал активные консультации со всеми сторонами, подписавшими венское соглашение о сокращении добычи нефти по вопросу его продления. Ранее он уже посетил Азербайджан, Казахстан, а в ближайшее время планирует обсудить пролонгацию сделки с российским министром энергетики Александром Новаком.

Россия склоняется к поддержке пролонгации сделки, сообщило на прошлой неделе Минэнерго. На сегодняшний день намерения поддержать пролонгацию сделки высказали уже такие члены ОПЕК как Саудовская Аравия, Кувейт, Алжир и Венесуэла. Официальные переговоры о продлении соглашения пройдут в Вене 25 мая.

В преддверии переговоров, 23 мая, состоится технический комитет по мониторингу добычи нефти на уровне экспертов. Также 24 мая состоится заседание министерского комитета по мониторингу за нефтедобычей, на котором будут вынесены соответствующие рекомендации.