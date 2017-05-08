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Торги в Токио закрылись серьезным ростом на фоне победы Макрона во Франции

Экономика и бизнес
8 мая, 9:44 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Результаты президентских выборов во Франции, а также положительные данные по занятости в США позитивно сказались на курсе доллара и евро к иене, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи

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ТОКИО, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились мощным ростом котировок на фоне победы Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 2,31%, до 19 895,7 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 2,29%, до 1 585,86 пункта.

Главным фактором роста на торгах стала победа Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота. "Инвесторы с облегчением и радостью восприняли новости из Парижа - победа Макрона придала уверенности в будущем экономики Евросоюза и целостности самого ЕС", - отметила она.

Результаты президентских выборов во Франции, а также положительные данные по занятости в США позитивно сказались на курсе доллара и евро к иене, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. "Иена ослабла, что положительно сказалось на акциях компаний-импортеров", - отметил он. С открытия валютных торгов курс иены к доллару и евро ослаб на 0,54% и 1,28% и вышел на отметки 112,77-112,18 иен за доллар и 123,91-123,95 иен за евро соответственно.

На фоне ослабления иены ростом отметились компании, представленные на европейском рынке. Акции компаний Mazda Motor и Toyota Motor выросли на 2% и 1,42%, выйдя на отметку в 1 635 иен и 6 230 иен за ценную бумагу соответственно. На фоне роста цен на нефть подъемом отметились японские добывающие и перерабатывающие компании. Так, акции Inpex и Japan Petroleum Exploration поднялись на 3,05% и 2,5% до отметок в 1 009,5 и 2 505 иен за ценную бумагу соответственно.

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Президентские выборы во Франции
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