Цены на нефть слабо отреагировали на заявления о возможном продлении сделки ОПЕК

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Цены на нефть на торгах биржи ICE в Лондоне незначительно снизились на заявлениях России и Саудовской Аравии о необходимости продлить соглашение о сокращении после 2017 года. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,75% и составила $49,03 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки WTI опустилась на 0,65% и стоит $46,16 за баррель.

Ранее в понедельник Россия и Саудовская Аравия заявили, что поддерживают пролонгацию соглашения с ОПЕК после 2017 года. Министр энергетики России Александр Новак отметил, что "продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние".

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года.

24 и 25 мая в Вене участники сделки рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на полгода.