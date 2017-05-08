Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цены на нефть слабо отреагировали на заявления о возможном продлении сделки ОПЕК

Экономика и бизнес
8 мая, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Ранее Россия и Саудовская Аравия заявили, что поддерживают пролонгацию соглашения с ОПЕК после 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Цены на нефть на торгах биржи ICE в Лондоне незначительно снизились на заявлениях России и Саудовской Аравии о необходимости продлить соглашение о сокращении после 2017 года. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,75% и составила $49,03 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки WTI опустилась на 0,65% и стоит $46,16 за баррель.

Ранее в понедельник Россия и Саудовская Аравия заявили, что поддерживают пролонгацию соглашения с ОПЕК после 2017 года. Министр энергетики России Александр Новак отметил, что "продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние".

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года.

24 и 25 мая в Вене участники сделки рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на полгода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эмманюэль Макрон стал самым молодым президентом Франции
2
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
3
СМИ: Захарченко обвинил Киев в организации взрывов в районе комплекса Саур-Могила
4
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
5
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
6
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
7
В Ростовской области похищен трехлетний ребенок
Темы дня
Загрузка...
Реклама