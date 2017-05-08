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СМИ: производители нефти могут продлить сокращение добычи на девять месяцев

Экономика и бизнес
8 мая, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Увеличение производства в эти месяцы может иметь негативный эффект, отметили источники Reuters в ОПЕК

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Страны ОПЕК и вне картеля рассматривают возможность продления сделки о сокращении нефтедобычи на срок в девять месяцев и более. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

"Увеличение производства в эти месяцы может иметь негативный эффект. Поэтому мы можем попросить о пролонгации до конца первого квартала 2018 года (на девять месяцев начиная с июня 2017 года - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

24 и 25 мая в Вене участники сделки рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти. По данным Reuters, в рассматриваемых ОПЕК сценариях продления сделки есть варианты пролонгации на срок от шести месяцев до года. Производители нефти предполагают, что продление соглашения на больший срок позволит рынку приспособиться как к новым условиям, так и к сезонному снижению цен в первой четверти года.

Ранее Россия и Саудовская Аравия заявили, что поддерживают пролонгацию соглашения с ОПЕК после 2017 года. Министр энергетики России Александр Новак отметил, что "продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние".

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 г. в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 г.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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