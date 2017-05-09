Uniper рассчитывает получить 20 млрд руб. страховых выплат от пожара на Березовской ГРЭС

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Энергетический холдинг Uniper рассчитывает во втором квартале 2017 года получить 20 млрд руб. страховых выплат от пожара на Березовской ГРЭС, который произошел в прошлом году. Об этом сообщил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк в ходе телефонной конференции по итогам презентации финансовых результатов первого квартала по МСФО.
Как сообщалось, в феврале 2016 года на Березовской ГРЭС произошел крупный пожар, действием защиты отключился энергоблок №3 мощностью 800 МВт. Предварительной причиной является разгерметизация трубопровода мазута энергоблока. Площадь возгорания составила 850 кв. метров, пострадавших не было.
"Юнипро" в прошлом году получила порядка 6 млрд рублей страховых выплат по этому инциденту, в 2017 году планирует получить оставшуюся часть - около 20 млрд рублей.
Ранее совет директоров "Юнипро" поручил гендиректору ГРЭС к апрелю 2017 года завершить расследование и к маю представить его результаты. Но в последствии сроки проведения расследования были продлены.
Uniper представлена в России компанией "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС.
В компании не комментируют размер ущерба, причиненного компании в результате пожара. Тем не менее отмечают, что по оценкам "Юнипро" восстановление ГРЭС обойдется в сумму не менее 25 млрд рублей.