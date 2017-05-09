Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Uniper рассчитывает получить 20 млрд руб. страховых выплат от пожара на Березовской ГРЭС

Экономика и бизнес
9 мая, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В прошлом году компания "Юнипро" получила порядка 6 млрд рублей страховых выплат по этому инциденту

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Энергетический холдинг Uniper рассчитывает во втором квартале 2017 года получить 20 млрд руб. страховых выплат от пожара на Березовской ГРЭС, который произошел в прошлом году. Об этом сообщил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк в ходе телефонной конференции по итогам презентации финансовых результатов первого квартала по МСФО.

Как сообщалось, в феврале 2016 года на Березовской ГРЭС произошел крупный пожар, действием защиты отключился энергоблок №3 мощностью 800 МВт. Предварительной причиной является разгерметизация трубопровода мазута энергоблока. Площадь возгорания составила 850 кв. метров, пострадавших не было.

"Юнипро" в прошлом году получила порядка 6 млрд рублей страховых выплат по этому инциденту, в 2017 году планирует получить оставшуюся часть - около 20 млрд рублей.

Ранее совет директоров "Юнипро" поручил гендиректору ГРЭС к апрелю 2017 года завершить расследование и к маю представить его результаты. Но в последствии сроки проведения расследования были продлены.

Uniper представлена в России компанией "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС.

В компании не комментируют размер ущерба, причиненного компании в результате пожара. Тем не менее отмечают, что по оценкам "Юнипро" восстановление ГРЭС обойдется в сумму не менее 25 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиация не будет принимать участия в параде Победы в Москве из-за погодных условий
2
WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ
3
Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
В Киеве два человека задержаны за баннер с георгиевской лентой
6
Путин уверен, что нет силы, способной поработить российский народ
7
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама