В Японии создали группу по региональному экономическому сотрудничеству с РФ

СМИ: "Зенит" предложил трехлетний контракт главному тренеру "Фиорентины" СоузеСпорт 9 мая, 14:36
Заседание исполкома РФС состоится 22 маяСпорт 9 мая, 13:25
Участие Муллиной в "Бриллиантовой лиге" зависит от ее результатов в международных стартахСпорт 9 мая, 13:15
"Бессмертный полк" в Москве. ВидеотрансляцияОбщество 9 мая, 12:59
Роман Ротенберг: сборной России по хоккею было важно отдать дань уважения ветеранам ВОВСпорт 9 мая, 12:57
Жители Урала отметили День Победы массовыми шествиямиОбщество 9 мая, 12:55
Трехкратного победителя "Тур де Франс" Фрума сбил автомобиль во время тренировкиСпорт 9 мая, 12:22
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под КельномСпорт 9 мая, 11:59
СМИ: Месси заработает около €120 млн по новому четырехлетнему контракту с "Барселоной"Спорт 9 мая, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Группа по региональному экономическому сотрудничеству японской северной префектуры Хоккайдо с Россией была учреждена сегодня в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что в состав группы вошли представители 60 фирм и организаций государственного и частного секторов экономики. Команда будет курировать участие японских компаний из префектуры Хоккайдо в промышленных выставках на территории РФ, к числу которых относится и предстоящий летом ИННОПРОМ-2017. Формирование этой специальной группы прошло в рамках развития российско-японского экономического сотрудничества.
ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, регулярно проводимая в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012-м правительство России присвоило ей федеральный статус.
Национальная экспозиция страны-партнера, в роли которой в этом году выступает Япония, займет площадь 3 тыс. кв. м, а численность делегации превысит 500 человек. Кроме того, на выставке разместятся национальные экспозиции Германии, Италии, Индии и Южной Кореи.