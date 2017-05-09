В Японии создали группу по региональному экономическому сотрудничеству с РФ

ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Группа по региональному экономическому сотрудничеству японской северной префектуры Хоккайдо с Россией была учреждена сегодня в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в состав группы вошли представители 60 фирм и организаций государственного и частного секторов экономики. Команда будет курировать участие японских компаний из префектуры Хоккайдо в промышленных выставках на территории РФ, к числу которых относится и предстоящий летом ИННОПРОМ-2017. Формирование этой специальной группы прошло в рамках развития российско-японского экономического сотрудничества.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, регулярно проводимая в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012-м правительство России присвоило ей федеральный статус.

Национальная экспозиция страны-партнера, в роли которой в этом году выступает Япония, займет площадь 3 тыс. кв. м, а численность делегации превысит 500 человек. Кроме того, на выставке разместятся национальные экспозиции Германии, Италии, Индии и Южной Кореи.