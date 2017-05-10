Путин поручил увеличить с 2019 г. до 100% поступления от акцизов на ГСМ в доходы регионов

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, согласно которым с 2019 года 100% доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы (ГСМ) должны поступать в бюджеты регионов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, состоявшейся 18 апреля 2017 года.
"Представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих поэтапное увеличение норматива зачисления налоговых доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях доведения его с 1 января 2019 года до 100% для обеспечения увеличения объемов бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов", - говорится в документе.
Согласно документу, срок исполнения поручения - 31 мая 2017 года.