Прибыль АИЖК в I квартале по МСФО выросла на 19,7%, до 3,47 млрд руб.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2017 г. увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 19,7% и достигла 3,47 млрд руб., следует из отчетности организации.

Чистые процентные доходы АИЖК в отчетном периоде увеличились на 0,8%, до 4,76 млрд руб., процентные доходы после изменения резервов под обесценение составили 5,03 млрд руб. против 3,92 млрд руб. в январе - марте 2016 г.

Показатель рентабельности собственных средств достиг 9,6% против 8,5% за аналогичный период прошедшего года.

Портфель ипотечных активов на 31 марта 2017 г. составил 261,28 млрд руб., сократившись с начала года на 4%.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) создано по решению правительства РФ и существует с 1997 г.

Деятельность агентства направлена на развитие ипотечного рынка, разработку и внедрение механизмов для повышения инвестиционной привлекательности жилищной сферы, развитие рынка ипотечных бумаг и других финансовых инструментов, обеспечение устойчивости, ликвидности, конкуренции инновационного развития рынка жилья.