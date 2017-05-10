ЕБРР намерен и далее работать с Россией

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НИКОСИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не нарушал правила взаимодействия с Россией, намерен и в дальнейшем с ней сотрудничать. Об этом заявил глава банка Сума Чакрабарти на брифинге по итогам ежегодного заседания совета управляющих ЕБРР.
"Банк выполнил свои внутренние правила в отношениях с РФ. Для меня РФ имеет очень большую ценность, но с 2014 года мы не могли начинать новые проекты. У нас отличный портфель в России. Мы будем и далее взаимодействовать с российским властями, это имеет для нас важное значение", - сказал Чакрабарти.