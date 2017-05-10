ФАС предложит ЦБ РФ скорректировать методику определения цен на ремонт по ОСАГО

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) во втором квартале 2017 года разработает предложения по совершенствованию методики порядка определения средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ для проведения восстановительного ремонта по ОСАГО. Об этом говорится в опубликованной на сайте ФАС дорожной карте по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг.

Это сократит возможности страховщиков занижать размер выплаты по ОСАГО, следует из документа. ФАС планирует установить "исчерпывающие подходы к определению средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ" для проведения ремонта по "автогражданке" и направить соответствующее обращение в Банк России.

Как отмечал в ноябре 2016 года замглавы ФАС Андрей Кашеваров, ведомство опасается, что средние значения стоимости запчастей, используемые при расчете выплаты по ОСАГО, могут быть ниже рыночных. По мнению ФАС, у Российского союза автостраховщиков (РСА), есть возможность влиять на определение размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля. В ФАС от граждан, экспертов-техников и оценочных организаций поступали обращения, из которых следовало, что реальные цены, используемые при ремонта авто по ОСАГО, не соответствуют стоимости, которая установлена в справочниках, сформированных на основании "Единой методики", отмечал Кашеваров.

Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках ОСАГО по справочникам средней стоимости производится с 1 декабря 2014 года. Справочники включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ в разрезе 13 экономических районов (регионов) РФ. Применение единой методики обязательно для страховщиков или их представителей, экспертов-техников, экспертных организаций при проведении независимой технической экспертизы транспортных средств и для судебных экспертов при проведении судебной экспертизы транспортных средств. Использование единых справочников направлено на устранение ситуации, когда стоимость ремонта, рассчитанная различными экспертами по одному и тому же ущербу в рамках одного страхового случая, может различаться в несколько раз.

Последний раз РСА актуализировал справочники в ноябре 2016 года, тогда средняя стоимость запчастей снизилась на 2% с момента предыдущей актуализации (в мае 2016 года). При этом инфляция в РФ в ноябре 2016 года, по данным Росстата, в годовом выражении составила 5,8%.

28 апреля вступил в силу закон о натуральном возмещении в ОСАГО, согласно которому в большинстве случаев пострадавшему в ДТП автовладельцу не будут выплачивать возмещение деньгами, а отремонтируют автомобиль. Эта норма действует для новых договоров ОСАГО, заключенных после 27 апреля 2017 года.